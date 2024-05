La dominicana que mató a un chino, propietario de un negocio donde laboraba, en la República Dominicana, ya se encuentra el país para enfrentar su proceso judicial.



Desde que arribó al país, procedente desde España a donde huyó para evadir a la Justicia, el Ministerio Público informó que Francelys María Furcal será imputada por homicidio voluntario por la muerte del chino Jhei Leet, también identificado como Chen Zongxin.



La dama también es sometida a la Justicia por uso de soporte falso, debido a que supuestamente utilizó la identidad de otra persona en su libreta de pasaporte para salir del país.



Además, Furcal es acusada de violentar la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.



Ayer el órgano acusador solicitó a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional prisión preventiva, como medida de coerción contra ella.



Por otro lado, el representante legal de Francelys aseguró que ella no cometió homicidio voluntario como señaló el Ministerio Público, sino que cometió el hecho “como una reacción a la provocación”.



Tomas Castro explicó que el delito que cometió la dama fue en defensa propia, por lo que espera que los jueces la juzguen “con la medida correspondiente”.



“En ella no hubo ningún tipo de premeditación. Fue un hecho que ocurrió de manera espontánea frente a los atropellos que se cometían contra ella”, señaló.



La muerte del chino, que era el jefe de Furcal, se registró en la Ferretería Z&C, en el Distrito Nacional, en medio de una trifulca entre ambos. Un video que se hizo viral en las redes captó el momento en que la mujer atacó con un cuchillo a su jefe, al que le causó una herida que finalmente acabó con su vida, luego de que éste la agrediera varias veces.



¿Cree usted que fue voluntario o no el crimen que cometió Francelys María Furcal Rodríguez?