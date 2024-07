Se ven cubiertos de suciedad, llenos de hojarascas, polvo y basura, en especial el de Gascue y el de la Zona Colonial

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) tiene más de siete meses sumergido en una crisis institucional que además de afectar las operaciones de los servicios, se refleja en el condicionamiento de sus locales principales.



Tras el cierre indefinido de los tres edificios en el Distrito Nacional, luego de los comicios del 2 de diciembre de 2023, las instalaciones lucen descuidadas: minadas de hojarascas, polvo y basura, en especial las de la avenida Simón Bolívar, en Gascue y de la calle Isabel La Católica, en la Zona Colonial.



La sede donde funcionaban las oficinas del CARD en la avenida Bolívar, se pierde entre las hojas de los árboles que caen, los ejemplares de periódicos que allí lanzan, entre otros desechos. Según confirmó ayer un equipo de elCaribe, este local sigue cerrado, con candados y cadenas, y resguardado por tres miembros de la Policía Nacional.



Al concluir la jornada, otra patrulla releva a los uniformados presentes, a fin de que el edificio esté vigilado 24 horas al día. De los tres espacios, este es el único con vigilancia policial.



La instalación de la Zona Colonial también está cerrada y abandonada, y su interior lleno de polvo. Este recinto fue el que hace unos meses intervino Yohan López, uno de los dos candidatos a la presidencia del Colegio de Abogados que asegura ser el ganador de las pasadas elecciones; el otro competidor es Trajano Vidal Potentini.



El siguiente centro es el que funcionaba como la Escuela Nacional de Abogados (ENA), en la avenida Cayetano Germosén, sector Atala; aunque menos descuidado que los demás, permanece “sin un alma”, con candados y cadenas en su puerta.



Grupo de Potentini trabaja con precariedad ante embargos



Al conversar con este medio, Potentini explicó que debido a que las cuentas del gremio están embargadas, operan “con mucha precariedad” desde su oficina -la Fundación Justicia y Transparencia- y desde otras de seccionales.



“No hemos recibido, ni yo ni ninguno de los directivos, un centavo. Y si no tenemos que recibirlo, no lo voy a recibir para nada, en mi caso particular, porque tenemos la vocación y la responsabilidad que ha puesto la abogacía nacional sobre nuestros hombros, y por eso vamos a seguir representando y haciendo el trabajo que nos corresponde”, destacó.



Contexto



Trajano Vidal Potentini y Yohan López, de Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), respectivamente, mantienen su lucha por dirigir el gremio de abogados, el cual está dividido en dos frentes luego de las elecciones del pasado 02 de diciembre, día en que fueran elegidas las nuevas autoridades del CARD, cuando se hizo una cuestionada alianza que llegó a los tribunales.



Los dos juristas han dicho que confían en el Tribunal Constitucional (TC) para que emita la sentencia que acabaría con el conflicto interno. Sin embargo, cada cual dice ser el ganador y titular del Colegio de Abogados, por lo que, a juzgar por ello, esperan que el fallo sea favorable.



“Nosotros estamos confiados de que el Tribunal Constitucional emitirá sentencia oportuna en un plazo razonable para poner fin a esta situación, que en principio el Consejo del Colegio de Abogados dio ejecución a través de la comisión electoral, reestructurada a la decisión que nos favorecía y permitía posicionarnos como nueva autoridad en el CARD”, comentó López en abril pasado.



Ese mismo día, Potentini, quien también espera la decisión del órgano constitucional, precisó que fue él y no su competidor, quien apoderó al TC mediante un recurso de revisión en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE) el pasado 12 de enero, que había anulado su proclamación como supuesto ganador de las elecciones del gremio.



Las sentencias sometidas en los distintos tribunales del país por parte de los dos proclamados titulares del Colegio de Abogados, y por Miguel Surun y Diego José García, no han podido lograr, hasta el momento, conciliar los dos frentes que lideran los candidatos.

La instalación del CARD en la calle Isabel La Católica, Zona Colonial. Johnny Rotestán

Conflictos y choques no cesan desde elecciones

Los conflictos y choques internos en el CARD no cesan luego de las elecciones del 2 de diciembre de 2023. Comicios que, según la Comisión Nacional Electoral del órgano de ese entonces resultó ganador el candidato de Fuerza del Pueblo, Trajano Vidal Potentini, tras una alianza con el aspirante de ese momento del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Diego José García, la cual se realizó “fuera del tiempo” y “de manera clandestina”, según denunció en varias ocasiones el representante del Partido Revolucionario Moderno, Yohan López.



Miguel Surun Hernández, expresidente del gremio, dijo a principio de año en Despierta con CDN que el rumbo de la entidad es desconocido, debido a que en el Colegio impera la aceptación de atropellos de todo tipo.