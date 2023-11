Los centros de salud públicos y privados continúan abarrotados por pacientes con síntomas de dengue, aunque el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, indicó que los efectos de la enfermedad en la población mantienen una tasa de contagio y letalidad menor que la del resto de países de Latinoamérica.



En el marco de la celebración de la sexta edición del congreso internacional de Turismo de Salud, Daniel Rivera aseguró que el brote de dengue que afecta a toda la región en República Dominicana está bajo control.



Sin embargo, son varias las emergencias pediátricas públicas y privadas que continúan hablando de las incidencias que el virus del dengue sigue teniendo.



Tal es el caso, del Centro Médico Integral de Sabana Larga en Santo Domingo Este, en donde aseguran que no cuentan con camas disponibles debido a que algunas están ocupadas por pacientes con dengue.



Esta clínica tiene 30 camas en su área de pediatría, las cuales todas están llenas, no obstante, resaltó que no todas están ocupadas por pacientes con síntomas de la enfermedad.



Otro centro de salud privado que se ha pronunciado respecto al tema, es la Emergencia Pediátrica de la clínica Cruz Jiminián, la cual recibió 5,300 casos sospechosos de dengue entre septiembre y octubre, de los cuales se han ingresado 170, con cero fallecimientos.



La información la dio a conocer en esta semana el doctor Alberto Calderón, gerente de la Emergencia del centro de salud, ubicado en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional.