Casi un millón de personas votaron en el proceso en que Luis Abinader ganó la candidatura presidencial

El 32.82% del patrón perremeísta acudió a las urnas. Más del triple de votos que los sufragados en las primarias internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el año 2015 y 2.7 veces más que en el 2019.



El ofcialista logró que 1,015,181 personas de los tres millones de militantes registrados en el patrón depositado en la Junta Central Electoral (JCE) fueran a elegir el rostro que aparecerá en la casilla 1 de la boleta presidencial. En 2019 participaron 364,344 y en 2015 fueron 315,082 personas.



Ayer, con el 99.59% votos computados, Luis Abinader era el virtual candidato a la reelección con 870,530 votos equivalentes al 90.81%; Guido Gómez Mazara sacó 53,261 votos, igual a un 5.56%; Ramón Alburquerque 21,188 , es decir, un 2.21% y Delia Josefina Ortiz 13,646, con un 1.42% del total de votos computados al cierre de esta edición.



Los dos actuales alcaldes de las únicas dos demarcaciones que participaron en ese proceso interno, Manuel Jiménez de Santo Domingo Este (SDE) y José Andújar de santo Domingo Oeste (SDO), no serán los que aparezcan en la casilla del PRM para las municipales al obtener respectivamente, el 18.62% y 28.20% de los votos emitidos.



El pastor Dio Astacio ganó la candidatura a la alcaldía por SDE con el 35.36%% de los votos emitidos y Francisco Peña (35.27%), quien fue alcalde en tres ocasiones por SDO, volverá a ocupar la casilla 1, ahora por el PRM.



“Con humildad, acepto esta nueva oportunidad de ser su candidato presidencial. Somos la única organización que ha optado por realizar primarias para seleccionar a sus candidatos, poniendo el poder directamente en manos de nuestros militantes”, dijo el electo candidato a la presidencia por esa organización política.



Manifestó que la victoria que celebran no es solo un triunfo para su partido; también lo es para el proceso de cambio que está transformando la nación, puesto que ese partido nació con la noble misión de ser faro y guardián de las instituciones democráticas.



Reacción aspirantes



Los aspirantes a la misma posición que el actual jefe de Estado reconocieron los resultados de las elecciones, sin embargo, denunciaron irregularidades durante el proceso.



Gómez Mazara agradeció a la militancia del PRM y anunció que retomará los trabajos políticos de inmediato de cara al futuro y opinó que la “cultura clientelar” en el país pudo convertirse en un obstáculo para que su proyecto no alcanzara un mayor nivel de votación.



En tanto que Alburquerque manifestó que analizará la situación con la comisión política de su equipo de trabajo y dijo que presume irregularidades en su contra puesto que desde el inicio de las votaciones, aseguró, hubo problemas con sus representantes en todos los centros del país. En consecuencia, calificó como “un desastre” el proceso de votación.



“Real y efectivamente esperábamos más pero estamos contentos porque en 40 días de campaña, nosotros logramos que más de 12 mil personas estuvieran de acuerdo con nuestras propuestas”, manifestó Delia Ortiz.



Militancia y participación



Los miembros de la organización política participaron de forma activa en las primarias internas para escoger a los candidatos del nivel presidencial, alcaldías y regidurías que representarán a la organización en las elecciones del 2024.



Deligne Ascensión, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) dijo que han dado un ejemplo de civismo, de participación y de movilización, en uno de los certámenes internos de cualquier organización política que en la República Dominicana ha hecho historia..



Ascensión agradeció a la militancia del PRM y a los precandidatos por cumplir las disposiciones de la CNEI y de la Junta Central.



“Sobrepasó todas las expectativas, aun de los más optimistas” refirió al manifestar agradecimiento a sus militantes por tener una votación cercana al millón de personas.



Desde tempranas horas los miembros del partido oficialista se organizaron en filas en las afueras de los centros electorales del Distrito Nacional en espera de ser dirigidos a la mesa de votación en la que les correspondía votar.



Durante la jornada de elecciones, la seguridad de los recintos de votación era resguardada por agentes de la Policía Nacional y militares. La presencia de esos agentes fue más notable en el Club Deportivo Naco, donde el presidente Abinader acudió a votar.



El jefe de Estado llegó pasadas las 10:00 de la mañana, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, para sufragar en la mesa 0493 del referido centro electoral.



Una vez ejerció su derecho al voto, manifestó que el proceso de votación ha superado las expectativas del partido por la numerosa concurrencia de militantes a los centros e instó a sus compañeros aspirantes a cargos electivos a aceptar los resultados finales de las elecciones primarias.



En las mesas de votación que estuvieron concentradas en el Club Deportivo Naco también ejercieron su voto los dirigentes del PRM, David Collado, Franklin García Fermín, Rafael Féliz y Anibal Díaz, quienes al ser abordados por la prensa, destacaron la manera ordenada y pacífica en que se desarrollaba el proceso de votación en los centros de la capital.



En la escuela Fidel Ferrer, ubicada en el Ensanche la Fe del Distrito Nacional, quienes llegaban presentaban sus cédulas a los facilitadores para verificar que estuvieran hábiles para votar en las primarias, que fueron con patrón cerrado. En dicho centro fueron establecidas 37 mesas de votación.



El flujo fue igual en la escuela Padre Eulalio Arias, del sector de Cristo Rey, donde un gran número de delegados, agentes de seguridad y votantes se mantenían en las afueras del plantel.

Santiago



La convención a la cual estaban llamados a sufragar un total de 265,506 perremeístas en los 144 recintos dispuestos por la Junta en Santiago, tuvo una masiva participación.



A pesar de que se formaron largas filas en algunas comunidades del Cibao, no se informó de problemas y el proceso transcurrió sin altercados.



La vicepresidenta Raquel Peña, quien sufragó en la mesa 0296 de Bellas Artes en Santiago, destacó la participación y organización en el proceso de convención del Partido Revolucionario Moderno y dijo que con esto gana la democracia.



“Hay que agradecer al partido por toda la organización del proceso, pero, también a la militancia que se ha comportado de una manera cívica y asistió de manera masiva a votar por su precandidato”, dijo la vicemandataria.



Ante la pregunta de si estaría dispuesta a ser la candidata vicepresidencial, dijo que es una decisión del presidente, afirmó que está dispuesta a acompañar a Abinader donde él disponga.



“Yo estoy lista para trabajar por mi país y para todos los dominicanos. Si me llama aquí estoy, pero para lo que él decida que pueda ejercer una función en beneficio de mi país”, apuntó la vicepresidenta.



El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera votó en la mesa 520 de la Asociación de Mayoristas y Provisiones de Santiago (Aaprosan); El director del Inespre, Iván Hernández Guzmán y la embajadora dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán, votaron en el edificio del Instituto Postal Dominicano.

En tanto que el aspirante a la alcaldía por PRM, Ulises Rodríguez, destacó el entusiasmo y la alta concurrencia en el proceso.

Presidente de la JCE reconoce civismo

El presidente de la Junta Central, Román Jáquez, felicitó a la militancia del PRM y al partido por la cívica participación y enfatizó que durante la celebración de las primarias surgieron situaciones mínimas, las cuales no afectaron la integridad del proceso.



“La jornada transcurrió con normalidad durante el horario habilitado para la votación, presentando situaciones mínimas, sin que se afectara el desenvolvimiento del proceso y por ende la integridad electoral, por ello la Junta Central Electoral, felicita y reconoce a los funcionarios de las mesas electorales; más de 25 mil a nivel nacional”, así como al personal de la institución y a los organismos de seguridad del Estado”.



Destacó el éxito de la transmisión de los resultados preliminares, actas cuadradas, de la primaria perremeísta.