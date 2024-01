La alianza opositora pondera retirar las candidaturas no ganables para favorecer a candidatos mejor posicionados

A un mes de las elecciones municipales, los dos grandes bloques que se disputan el voto, las demarcaciones y 3 mil 849 cargos, ponen en marcha la estrategia final centrada en caravanas encabezadas por los líderes y candidatos de los principales partidos.



Al mismo tiempo los partidos ajustan la logística de movilización del voto el día de las votaciones y hacen amarres de última hora para garantizar mejores resultados.



Desde el bloque oficial, encabezado por el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) los responsables de los municipios, apuran el paso para retener los 106 municipios que tiene ahora el partido oficial. Para este sábado anunciaron movilizaciones simultáneas en todo el país.



En tanto, la alianza opositora avanza en la logística final y se enfoca en lograr acuerdos informales en los municipios y distritos donde no logró concretizar la alianza en el plazo legal.



El propio candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, dijo que la declinatoria de algunas candidaturas que no tienen posibilidades de triunfo para respaldar otros candidatos de oposición, podría ocurrir.



Esas declaraciones de Martínez tienen el respaldo de Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político del PLD y uno de los principales armadores de la alianza opositora. “Se trata de que la alianza opositora Rescate RD gane y barra al PRM en las municipales y congresuales. Lo apoyo”, expresó Baret.

En esa misma tesitura se expresó José Francisco Peña Guaba, otra de las figuras claves para la alianza de la oposición.



“Nos alegra que los compañeros del PLD estén de acuerdo con la posición que auspiciamos; candidatura única de oposición, retiro de los cuadros cuyos candidatos no tengan posibilidad de ganar. Sensatez. Candidatura única de oposición, es la consigna del momento”, expresó Peña Guaba en su cuenta de X.



En tanto, el coordinador de alianzas de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, afirmó que se identifica con esa idea, pero cree que debería abarcar los niveles presidencial y congresual para “empujar juntos en una misma dirección desde ahora”.



“Eso debe incluir las senadurías de Santiago, La Romana y Monseñor Nouel; y en la parte municipal Barahona, San Cristóbal, La Romana, Los Alcarrizos, Cotuí, Nagua, La Vega, Constanza, para solo citar algunos ejemplos prioritarios donde la alianza consolidaría triunfo municipal y congresual”, expresó Rosario.



Otro de los municipios donde se debate esa posibilidad es en Santo Domingo Este, donde tanto el PLD, como PRD y FP llevan candidaturas separadas.



La oposición logró acuerdos en el 92% de los municipios y distritos municipales, conforme las informaciones suministradas por sus voceros. Pero en muchas de esas demarcaciones son acuerdos solo entre dos organizaciones. Ese es el caso de Los Alcarrizos, donde el PRD y la FP lograron una alianza, pero el PLD presenta candidatura propia. El problema de poner en práctica la idea de declinar candidatos es que los partidos que opten por esa medida verán mermadas sus posibilidades de votación y eso es muy malo para el resultado de febrero. Una posibilidad es que como el voto municipal ahora no lleva arrastre, los partidos que tomen esa medida en algunas demarcaciones, se concentren en obtener la mejor votación en el nivel de regidores y vocales de distritos.



Voto por un solo color



En el marco de la campaña de oposición, tanto el PLD como la FP se han empeñado en pedir a sus seguidores que voten por sus recuadros en los dos niveles de elección.



El que ha sido más insistente con ese tema es Danilo Medina, presidente y líder del PLD, que en encuentros y asambleas, llama a los peledeístas a votar por los candidatos de la alianza de oposición, pero que lo hagan en la casilla del dos del partido morado.



PRM se movilizará en todo país



El PRM anunció una jornada de movilización nacional en todo el país para mañana, según los voceros, es para evidenciar el triunfo de las elecciones del 18 de febrero.



El presidente Luis Abinader encabezará las caravanas de Hato Mayor y La Altagracia. El anuncio lo hicieron, la Secretaría Nacional de Asuntos Municipales, que encabezan Kelvin Cruz y Víctor D’Aza.



Manifestaron que el PRM respetará el domingo 21 de enero, día en que los dominicanos conmemoran la virgen de La Altagracia. Cruz enfatizó que los trabajos forman parte de la agenda de trabajo que llevan desde hace mucho tiempo y se podrá evidenciar la gran fortaleza que tiene el PRM.



De su lado, D’Aza, expresó que todas aquellas provincias que no se movilizaron el pasado fin de semana se podrán movilizar este sábado.



El PRM integró varios frentes de trabajo que encabezan las principales figuras de la organización.

Denuncias y renuncias en tramo final campaña

En el tramo final de la campaña electoral también se están produciendo renuncias en los partidos. La diputada del PRM en Ocoa, Yari Encarnación, renunció a ese partido y se juramentó en el PRD. El presidente de la organización y candidato presidencial le tomó juramento. En tanto, 15 candidatos a regidores de la FP dejaron sus aspiraciones por diferencias a lo interno de ese partido en esa provincia por los conflictos internos por el control de la organización. El PRM también juramentó el miércoles a la exalcadesa y diputada del PRM en Sosúa, Puerto Plata, Ileana Neuman. El PRM es la organización que juramenta más dirigentes de otros partidos, especialmente los que salen del PRD y el PLD.