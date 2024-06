A un mes del fallecimiento de un joven que fue atropellado por un conductor en Los Americanos, municipio de los Alcarrizos, sus familiares reclaman a la Fiscalía de Santo Domingo Norte mover la acción pública y apresar al responsable del hecho.



Según declaraciones de la abogada de la familia, Eva García, el día del hecho, Carlos Peña Mesa, fue apresado y trasladado al destacamento de Juanita del kilómetro 15 de la autopista Duarte y remitido al destacamento de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que también está en la misma zona.



García asegura que el oficial Pilarte Brito procedió a cargarle el referido chofer a Lucía Ferrera, que se identificó como policía comunitaria del municipio de Los Alcarrizos.



“Nosotros hemos investigado, la señora no es policía, es una ciudadana común y corriente. No es abogada”, afirmó García en referencia a la persona a la que se le entregó al conductor que impactó al joven de 28 años.



Informó además, que fue abierto un proceso en el Tribunal de Tránsito de Santo Domingo Norte contra los señores antes mencionados, pero ambos no se han presentado al juzgado.



“Hemos tenido los escollos institucionales con respecto al oficial y con respecto a la señora, no ha habido una voluntad oficial de arrestarla”, aseguró.



En ese sentido, dijo que la familia a la que representa exige al Ministerio Público y a la Policía Nacional actuar con celeridad en este caso como se ha hecho con el presidente de Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), que perdió a su hijo recientemente en un accidente de tránsito y que se pudo localizar rápidamente a la persona que lo atropelló, la que fue sometida a la Justicia.



“Tengan esta misma prontitud como la Policía Nacional procedió a arrestar de manera rápidamente a la venezolana que atropelló al hijo del presidente de Adocco, lamentamos la pérdida, pero de igual manera nosotros exigimos que las autoridades presten la atención a esta comunidad que no es de abolengo y que perdió su hijo de mano de una persona que se presume, estaba bajo los efectos del alcohol”, apuntó.



Detalles del hecho



Los padres del hoy occiso, residentes en el sector Villa Progreso de Los Alcarrizos, Atila Vallejo y Tulia Rosario, dijeron que el hecho ocurrió la noche del 19 de mayo, cuando su hijo regresaba de trabajar y fue impactado por el chofer que según ellos, estaba en estado de embriaguez.



Luis Manuel Vallejo, único hijo del señor Atila y el más pequeño de doña Tulia, fue llevado a urgencias del Hospital General Dr. Vinicio Calventi, pero falleció al día siguiente mientras recibía atenciones médicas.

“Yo quiero justicia, porque él andaba en la calle borracho, él iba conduciendo en vía contraria”, manifestó la madre al referirse al conductor.



En tanto que, Atila Vallejo, con rostro indignado culpó a la fiscal del Tribunal de Tránsito de Santo Domingo Norte, a un sargento de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y a Lucía Ferrera de que Peña Mesa se encuentre en libertad.