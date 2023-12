Puerto Plata.-La novia del Atlantico celebra la llegada de cinco majestuosos cruceros el día de hoy, y con ello el hito de la mayor cantidad de visitantes que han recibido en un solo día hasta la fecha, con un total de 27,313 mil visitantes. Con el arribo de los cruceristas, continúan consolidándose como uno de los destinos turísticos de más renombre a nivel internacional. Estas llegadas son a través de sus puertos turísticos, Taíno Bay y Amber Cove.

Los cincos barcos que arriban a las costas del mar atlantico son: el Carnival Celebration

Con 6,275 pasajeros y 1,763 tripulantes, Carnival Vista con 4,738 pasajeros y 1,417 tripulantes,

Además del Grandeur of the Seas on 2,300 pasajeros y 771 tripulantes, el Norweagian Encore

con 4,903 pasajeros y 1,631 tripulantes, y el Scarlett Lady con 2347 pasajeros y 1168 tripulantes.

Para el director regional de turismo, Atahualpa Paulino, este impresionante despliegue de cruceros no solo enriquece la oferta turística de Puerto Plata, sino que también impulsa la economía local, ya que los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de la hospitalidad dominicana, explorar los tesoros naturales y culturales de la provincia, y sumergirse en las experiencias inolvidables que ofrece este maravilloso destino.

También resaltó que la llegada de este número de visitantes y cruceros a Puerto Plata, es el resultado directo de la confianza y el compromiso del presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado. Su liderazgo visionario ha consolidado a la provincia como un atractivo destino turístico de clase mundial, esto generando oportunidades económicas y resaltando el éxito de la estrategia gubernamental para impulsar el turismo sostenible en la República Dominicana.