El expresidente de Colombia sostuvo que los países de la región deben mirar hacia Haití y darle la mano

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana, llamó a los países de Centroamérica y el Caribe a atender la crisis que vive Haití por el desbordamiento de la violencia impulsada por las bandas, el deterioro de la democracia y la falta de legitimidad política. “El problema de Haití no es solamente un problema de la República Dominicana, ya lo ha dicho el presidente Luis Abinader, y yo creo que la región lo tiene que mirar y no solo porque se ha venido deteriorando la democracia, porque no hay legitimidad política, las bandas se están tomando el país, y creo que la región tendrá que mirar como región, y ver cómo podemos darle la mano a Haití”, apuntó. Sostuvo que todo lo que pueda hacer la región para ayudar a Haití y resolver ese problema debe hacerlo y “tenderle la mano”.



En cuanto a la República Dominicana sostuvo que el país se ha convertido en ejemplo para toda la región porque es el referente en cuanto a estabilidad.



“Es una isla en el sentido de que es ejemplo de lo que está pasando en el Caribe. Hay problemas en Panamá, en Ecuador, en Nicaragua, en Venezuela, en México, mientras que aquí (RD) qué estamos viendo, creo que hay un liderazgo que hay que reconocerle al presidente Abinader que ha sabido mezclar la visión de sector privado y sector público”, apuntó el periodista y abogado.



Resaltó que en República Dominicana el sector público y el privado no son enemigos, sino socios, y que un ejemplo es el gran salto que ha tenido en el crecimiento del turismo.



El expresidente de Colombia en el periodo 1998-2002, sostuvo que los cambios geopolíticos a nivel mundial está impactando la globalización.



“Hay cambios en la geopolítica, hoy están jugando papeles importantes la China y obviamente sus socios; tenemos nuevos actores como Irán; como región seguimos siendo tristemente el patio trasero de los Estados Unidos, la región está abandonada por el gobierno del presidente Biden (Joe), que conoce la región”, apuntó Pastrana.



El político sostuvo que para el gobierno de los Estados Unidos la región de América Latina no existe. “Ahora el presidente de China, Xi Jinping que con la Ruta de la Seda está haciendo inversiones fundamentales en todo el mundo, hoy también los rusos haciendo presencia, por primera vez se están generando mecanismos financieros para distintas inversiones”, recalcó.



Pastrana visitó el país invitado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas que dirige Víctor (Ito) Bisonó en el marco del encuentro regional para evaluar los desafíos para el desarrollo de América Latina y el Caribe.

Debe haber regulación para las redes sociales

El político es además periodista y abogado, planteó su visión sobre las redes sociales y se inclina para que haya regulación sobre todo por los retos que representa la inteligencia artificial. Resaltó que Europa está haciendo un esfuerzo muy importante en todo lo que tiene que ver con la reglamentación y legislación de las redes y la inteligencia artificial. En cuanto al impacto de las redes para los políticos expresó que son herramientas que ahora facilitan el ejercicio, pero que es necesario que los políticos aprendan a usarlas en su beneficio. Dijo que también es preocupante el fenómeno de las noticias falsas y la difamación en redes sociales.