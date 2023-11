La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ordenó el cese de prisión domiciliaria al ex director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa y a la exvicepresidenta administrativa de esta institución, Carmen Magaly Medina.



Ambos imputados son acusados de pertenecer a una supuesta red de corrupción administrativa cuando ocuparon cargos públicos, denominada Antipulpo.



Luis Omar Jiménez, quien forma parte de los jueces de la Corte, junto a Teófilo Andújar y Delio Germán, ponderó que es irrazonable la prisión domiciliaria que cumplían los encartados porque “en la práctica termina siendo prisión preventiva” indicaron.



“Lo cual no es el propósito de la medida de coerción cuando establece no debe constituirse en una prisión anticipada”, expresó el magistrado.



De acuerdo con el Ministerio Público, estos imputados se beneficiaron de manera irregular con contratos a las empresas de Alexis Medina Sánchez, que suplía a instituciones públicas con equipos, suministros y hasta combustibles, durante gobierno de Danilo Medina.