Es una emprendedora que ha sabido avanzar a pesar de las dificultades; es la propietaria de una repostería en la que cada día trabaja con un mayor enfoque

En Boca Chica, República Dominicana, reside una mujer que ha desafiado los obstáculos y ha alcanzado nuevas alturas en su viaje emprendedor. Hablar de María Estela Villilo de la Cruz equivale a decir resiliencia, pasión y el deseo de superación que caracterizan a las emprendedoras de todo el mundo.



María Estela encontró su vocación en el mundo de la repostería hace cuatro años. Inicialmente, su cocina era su laboratorio, donde experimentaba con sabores y texturas para crear delicias que despertaran los sentidos.



Sin embargo, su pasión se expandió cuando se cruzó con el Centro de Superación Gastronómica Supérate (CSGS), gracias a las recomendaciones entusiastas de amigas cercanas. Este encuentro marcó el punto de partida de su travesía hacia la excelencia culinaria.



Los talleres de “Mujeres SúperEmprendedoras” se convirtieron en un faro de desarrollo para María Estela.

La capacitación no solo amplió sus habilidades en la repostería, sino que también la ayudó a descubrir su potencial, a valorarse a sí misma y a ver más allá de las limitaciones que alguna vez pudo haber sentido. Su autoestima creció a medida que su conocimiento se afianzaba.



La transformación no se detuvo en su cocina. María Estela decidió dar un paso audaz y formalizar su negocio en un local comercial. Su esposo, testigo de su constante evolución, solía bromear diciendo: “¡Pero mujer, cada vez que llegas de ese taller, vienes con una idea nueva!”.



La decisión de María Estela fue un catalizador que cambió su vida de manera profunda. Experimentó un cambio de 180 grados en su vida en tres aspectos fundamentales: educativo, económico y emocional. El apoyo constante de Supérate no solo se tradujo en una capacitación sólida, sino también en un respaldo inquebrantable en su viaje emprendedor.



María Estela es agradecida por la oportunidad que ha tenido de participar en “Mujeres SúperEmprendedoras”.



La iniciativa no solo la impulsó a crecer en lo empresarial, sino que también le proporcionó las herramientas para superar sus miedos y lanzarse hacia sus sueños.



La trabajadora mujer tiene grandes planes para el futuro: seguir avanzando, remodelar su negocio y expandir su local. Su confianza es sólida, y su visión es clara.



La repostería, un arte culinario que abarca la creación de postres y productos horneados, se ha convertido en la pasión y el medio de María Estela para expresar su creatividad.



Los reposteros son artesanos de los sabores, expertos en la elaboración de recetas específicas para obtener texturas y sabores excepcionales. La destreza de un repostero se refleja en su habilidad para decorar pasteles y tartas, utilizando técnicas como el glaseado, el fondant y las decoraciones comestibles para crear obras de arte comestibles que deleitan la vista y el paladar.

María Estela personaliza sus creaciones según las preferencias de los clientes. La repostería es un arte culinario que abarca la creación de postres y otros productos. Los clientes del negocio son cada vez más.

El tiempo y la temperatura de horneado son cruciales en la repostería, y María Estela ha aprendido a dominar estas variables para garantizar que sus creaciones sean perfectamente cocidas y doradas. Además, la preparación de masas y rellenos es una parte fundamental de su oficio. Experimenta constantemente con nuevos sabores, ingredientes y técnicas para sorprender a sus clientes con postres únicos y deliciosos.



La presentación es un elemento clave en la repostería, y María Estela se ha convertido en una maestra en la disposición artística de sus creaciones. Sus postres son no solo una delicia para el paladar, sino también una obra de arte para la vista. María Estela no solo ha crecido como repostera, sino también como individuo. Ha aprendido a valorarse, a mirarse y a reconocer su propio potencial. Ella no se conforma con el presente; en su visión de futuro, se encuentra la creación de una empresa establecida que abarca una panadería, una repostería y la provisión de utensilios para eventos.



Su mensaje a las mujeres es claro: “Exhorto a las mujeres a que sueñen y persigan sus sueños”.



El programa “Supérate” en República Dominicana ha desempeñado un papel fundamental en el apoyo a emprendedores como María Estela.