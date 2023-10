Uno de los grandes retos del Partido de la Liberación Dominicana en los actuales momentos es destruir esa imagen de partido corrupto que el gobierno del PRM, a través del Ministerio Público, ha logrado colocar en una parte de la sociedad dominicana.



Desde que el PRM llegó al poder, asumió la estrategia de destruir al PLD a través de sometimientos judiciales y de una millonaria campaña para amplificar en los medios los expedientes de corrupción, violando de forma brutal el debido proceso. A pesar de ese accionar del gobierno perremeísta, el PLD ha sabido resistir y ser resiliente. Ha logrado consolidar su sólida estructura orgánica y electoral, realizó un ejemplar proceso para elegir a Abel Martínez como su candidato presidencial y sigue siendo una importante opción electoral en las encuestas. Sin embargo, el PLD debe ampliar su accionar para romper esa imagen que el PMR ha querido etiquetarle desde el gobierno. Y un momento importante para eso es la selección de sus aspirantes a los diversos cargos electivos. El PLD debe escoger nuevos rostros que muestren la verdadera realidad de ese partido. Y más aun en sectores como el Distrito Nacional, donde ha calado con mayor fuerza la estrategia del Gobierno en contra del partido fundado por Juan Bosch.



En ese orden, entiendo que el PLD debe tener muy presente que un joven como Yuri Enrique sea parte de su boleta congresional, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Yuri es un joven político que ha tomado muy en serio la decisión de trabajar para hacer realidad “los sueños y las aspiraciones de la gente”. Es uno de los nuevos rostros del Partido de la Liberación Dominicana que muestra con creces, en su accionar diario, una nueva forma de hacer política y un liderazgo ajustado a estos tiempos.



Con tan solo 28 años de edad, tiene una experiencia y una formación académica muy amplia y sólida. Graduado como abogado en la PUCMM, realizó sendas maestrías en Francia e Inglaterra. Por varios años dirigió el Modelo de Naciones Unidas para los Jóvenes en el Ministerio de Educación. En la actualidad es el coordinador del programa “El Sol de los Sábados” de la emisora Zol 106.5 FM y es uno de los principales comentaristas del noticiero de Telesistema, que conduce diariamente Roberto Cavada.



Yuri Enrique es uno de esos nuevos valores del ejercicio político que reivindica la imagen del PLD. Formado en una familia y en un ambiente peledeísta, fue uno de los jóvenes que tuvieron la valentía y el decoro de ir a la Plaza de la Bandera a defender al PLD en febrero del 2020, cuando se suspendieron las elecciones municipales y se generó un ambiente de protesta en contra del gobierno encabezado en ese momento por Danilo Medina. Y fue más lejos aun: tuvo la osadía y el coraje de ir a un debate que organizaron quienes protestaban en la plaza de la bandera y en ese escenario hostil y complicado, defendió con gallardía sus posiciones en apoyo al PLD.



Yuri Enrique es un analista y un comentarista político de gran calidad. Sumamente preparado, con una extraordinaria capacidad de análisis y un estilo de comunicar que sorprende y convence. Para él la política no es ni debe ser nunca un medio para lograr aspiraciones personales o buscar beneficios económicos. De su abuelo ya fallecido, Fernando Rodríguez Montán, Ninan, un destacado dirigente obrero y un boschista ejemplar, aprendió a conjugar el verbo de la ayuda y la solidaridad en todos los tiempos. Y con ese ejemplo de su abuelo, también hizo suya aquella expresión de Juan Bosch de que “quien no vive para servir, no sirve para vivir”.



Yuri entiende que este es un momento crucial para que los jóvenes asuman un papel protagónico en el poder legislativo. Tiene muchas ideas y proyectos que aspira implementar desde el congreso. Uno de sus proyectos principales es el Plan Hostos, con el cual busca que se rescate la enseñanza de Moral y Cívica, ya que para él “eso proporciona a los estudiantes los conocimientos y las herramientas necesarias para desarrollar un sentido ético sólido y una comprensión de los valores cívicos”.



Yuri Enrique es un nuevo rostro de la política que potencializa y fortalece la verdadera imagen del PLD. Es un líder joven, con visión, con suficiente preparación y compromiso social. El PLD no puede dejar de colocarlo como aspirante a diputado. Yuri dignifica y cualifica la oferta electoral de ese partido porque para él, la política no es un fin para la consecución de sus intereses, sino, “un medio para cumplir los sueños de la gente”.