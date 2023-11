No te preocupes cuando no logres encajar en esa esfera, esa es la señal de que fuiste llamado a sobresalir por encima de tu entorno. No te confundas con una aparente derrota, cada lección asimilada es lo que te asegurará no ser derribado por la misma causa. No creas que todo si es un sí, éstos sólo tienen valor cuando el portavoz posee una conciencia insobornable. No te digas “no” cuando aún no has comprobado que si eres capaz, aunque un sueño puede sacarte del lugar donde estuviste anclado, es tu determinación inquebrantable la que te llevará donde nadie puede llevarte. Por tanto, aunque ninguno reconozca tu potencial, despreocúpate, ¡Dios no te llamó a encender su imaginación sino incendiar los negros carbones de sus conciencias, anímate y avanza!