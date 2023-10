En los últimos días se ha observado en diferentes medios de comunicación una campaña de expectativa política, bajo el lema “El tuyo viene”. Por las informaciones que nos han llegado en dicha campaña se observa una propuesta novedosa de un joven talentoso y comprometido con resolver las deudas sociales acumuladas que por muchos años han tenido los políticos con la circunscripción no. 3 del Distrito Nacional.



En ese sentido, en los catorce (14) barrios que componen dicha circunscripción se escuchan quejas generalizadas acerca del accionar de los diputados que han ganado esta importante plaza. En ese tenor, los electores de esta demarcación se quejan, con sobrada razón, de que los políticos solo se acercan a estos barrios, solo en tiempo de campaña, y que no se sienten representados con los legisladores que han elegido.



Por tales razones, entendemos que, en esta importante plaza electoral se necesita y requiere de figuras nuevas, frescas con propuestas novedosas que giren en torno a los intereses de los munícipes de estos barrios. En ese sentido, es importante que jóvenes talentosos, preparados, comprometidos incursionen en la política, ya que, para avanzar como país, necesitamos personas con una visión diferente de hacer la política.



En ese tenor, me parece que la campaña que se ha observado en diferentes medios de comunicación y plataformas digitales “El tuyo viene”, ha despertado curiosidad e interés por conocer de quien se trata, quien es este joven que ha decidido lanzarse en procura de alcanzar una curul en las elecciones congresuales de mayo del 2024.



En ese mismo orden, ya es tiempo de cambiar la forma clientelar de hacer política, se requiere y se necesitan personas que real y efectivamente legislen en favor y provecho de su demarcación y del país en sentido general. Por ello, se requiere propuestas legislativas referente a: calidad de la educación, salud, reducción de la delincuencia y la criminalidad, mejorar la eficacia en la fiscalización y control del gasto público, proponer políticas públicas a favor de los jóvenes llamados “ni ni” que ni estudian ni trabajan y lamentablemente alcanzan el 30% de la población.



En síntesis, los munícipes de los catorce (14) barrios que conforman la circunscripción no. 3 del Distrito Nacional, tienen la esperanza de que este joven jóvenes, talentoso y comprometido con los mejores intereses del país, se lance al ruedo. Por tales razones, “El tuyo viene”.