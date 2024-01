"Yo doy mi vida por esta tipa": así expresa Tekashi su amor a Yailin

Yailin La Más Viral reapareció junto a Tekashi 6ix9ine en los últimos días del 2023 en un club nocturno en Miami. Las escenas confirmaron que de nuevo están juntos tras la polémica de agresiones físicas a protagonizada por ambos exponentes urbanos a mediados de diciembre.

«Vamos a olvidar el pasado, prometo con Dios que hoy en adelante le daré lo mejor de mí, por ustedes”, escribió Yailin en un post junto a un video del momento en el que se encontraba en el club nocturno junto al rapero.

En el video se ven riendo, bailando y cantando. De acuerdo con algunas fuentes, citadas por medios mexicanos, Yailin tenía previsto presentar su nuevo tema Bad Bxtch, en este lugar y lo hizo acompañada de la que se supone todavía es su pareja sentimental.

Así declara Tekashi su amor a Yailin

Además de los videos que se viralizaron sobre la fiesta de los cantantes, también se compartió otro audiovisual de esa misma noche en el que el rapero le declara su amor a la dominicana mientras viajan en un vehículo.

“Yo amo a esta tipa con mi vida, te lo juro que yo doy mi vida por esta tipa, no importa qué diga ella, pero yo la amo con toda mi vida. Es la tipa más hermosa que yo he visto en toda mi vida, te lo juro por mi madre, que es una tipa que yo he deseado en mi vida entera”, expresó el estadounidense mientras se ve a Yailin sonriendo.

La policía en Miami arrestó a mediados de mes en Estados Unidos (EE. UU.) luego que el propio Tekashi la denunciara por agresiones físicas.

Días después de la polémica y de ser liberada, Yailin apareció con el rapero grabando un nuevo videoclip en conjunto, lo que generó críticas entre los usuarios de las redes sociales.