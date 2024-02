Películas tristes existen a montones, pero largometrajes que de verdad dejen marcada a la audiencia por su poderoso relato, hay pocas. Ese es el caso de Aftersun, el aclamado drama protagonizado por Paul Mescal y dirigido por Charlotte Wells, que logró convertirse en una de las películas más destacadas del año 2022 según la crítica y el público.

Originalmente disponible en la plataforma de streaming MUBI, ahora también se encuentra en el catálogo de Netflix, ampliando su acceso para aquellos que aún no ha tenido la oportunidad de verla. Se trata de una historia donde los ejes principales son la paternidad y la depresión, temas que dentro del film no dejan indiferente ni al espectador más frío.

Una historia sensible sobre la paternidad

El largometraje captura la compleja relación entre un padre joven, Calum (Mescal), y su hija de 11 años, Sophie (Frankie Corio), quienes se van de vacaciones a un centro turístico de Turquía. A través de los ojos de Sophie, quien registra sus experiencias con una cámara MiniDV, la historia se sumerge en las dinámicas familiares y los desafíos emocionales que enfrentan. Mientras Sophie intenta comprender y conectar con su padre, Calum lidia con una depresión encubierta bajo una aparente felicidad que arma a fin de no mostrarse mal ante su hija.

Aftersun, un drama aclamado por la crítica, narra la complejidad de la paternidad y la depresión protagonizado por Paul Mescal (Créditos: Netflix)

Dirigida por Charlotte Wells en su debut cinematográfico, Aftersun recibió elogios tanto del público como de la crítica, destacándose por la dirección íntima y sensible de Wells, una cinematografía bastante acertada y sobre todo las actuaciones sobresalientes de sus protagonistas. Además, la película presenta reflexiones sobre la adultez de Sophie (Celia Rowlson-Hall), quien revisa las imágenes de sus vacaciones en un intento por reconciliar su visión infantil sobre su padre con su vida actual. De tal manera, el film no solo es una historia sobre la paternidad y el paso de la niñez a la madurez, sino también un testimonio del poder transformador de los recuerdos y cómo estos conforman nuestra identidad y percepciones.

Éxito para la crítica y audiencia

En el ámbito cinematográfico, la película ha sido reconocida en diversos festivales, incluyendo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes en 2022, donde Wells fue nominada para el Caméra d’Or. El film también obtuvo reconocimiento en los BAFTA, donde Wells ganó por debut sobresaliente, y la nominación de Mescal a Mejor actor en los Oscar. Además de su éxito en premiaciones, el largometraje también fue celebrado por la crítica en los portales más importantes de cine: Metacritic (96%), Rotten Tomatoes (96%) y IMDb (7,6/10), donde se aplaude la dirección, la fotografía y nuevamente las interpretaciones de Corio y Mescal.

Reconocida en Cannes y galardonada en los BAFTA, Aftersun recibió una nominación al Oscar para Paul Mescal como Mejor actor. (Créditos: Netflix)

En algunas entrevistas, Wells compartió su visión detrás de Aftersun, calificando su relación con la película como “emocionalmente autobiográfica”. A pesar de lo impresionante que podría ser esto para algunos, Wells enfatiza que la narrativa es completamente ficticia, aunque aclara que sí está inspirada en recuerdos y emociones personales que han permanecido con ella hasta el día de hoy en la memoria.

Asimismo, esta producción también significó un paso importante para Paul Mescal, quien se convirtió en objeto de atención por su brillante actuación. Ello le llevó a involucrarse en otros proyectos de gran envergadura como Gladiador 2, del director Ridley Scott, y la película Todos somos extraños (All Of Us Strangers), film en el que fue coprotagonista junto a Andrew Scott.

Frankie Corio captura la inocencia y la inquietud de la niñez en su interpretación de Sophie en «Aftersun». (Créditos: Netflix)

Aftersun ya está disponible en el catálogo de Netflix desde el 24 de febrero. También, se puede disfrutar desde MUBI, plataforma de streaming a la que llegó primero.