The Future of Advertising (FOA), el evento internacional del marketing y la publicidad de España y RD, estará compartiendo en escena su visión sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas ante la economía volátil y problemas sociales, que impulsan hacia la IA generativa, este próximo 26 de octubre.



En su séptima edición en el país, el evento presenta una renovada imagen con su iniciativa Impacta by FOA, que busca inspirar y motivar a las marcas bajo el concepto “el propósito impulsa el cambio” y les invita a redefinir el propósito de la industria de la comunicación a través de la conexión, la autocrítica y la acción colectiva.



Este año participará Stephan Loerke, Reconocido como una de las 100 personas más influyentes en el mundo digital por Drum’s Digerati, destacado por su liderazgo visionario como CEO que cuadruplicó la membresía corporativa de la Federación Mundial de Anunciantes, al llegar a 60 países clave.



También Oliviero Toscani, renombrado fotógrafo y comunicador italiano que marcó para siempre el mundo de la publicidad por su labor con la marca United Colors of Benetton, que creó campañas polémicas de impacto social relacionadas con la seguridad vial, la pena de muerte, la anorexia, el VIH/Sida y la violencia contra la mujer.



Estará Cindy Gallop, la autodenominada “Michael Bay de los negocios”, fundadora de IfWeRanTheWorld y MakeLoveNotPorn, es una influyente líder en branding y publicidad con más de 30 años de experiencia. Se destaca como presidenta del Comité de Revisión de Campañas del Consejo de Publicidad en los EE.UU. y por ser una apasionada defensora de la diversidad y la inclusión en la industria.



Juan Señor, periodista y asesor empresarial nominado a los premios Emmy, y actual Presidente de Innovation Media Consulting Group en Londres, distinguido como uno de los principales innovadores del mundo en periodismo y medios de comunicación por Journalism UK.